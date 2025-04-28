Florentino Perez gözünü kararttı! 350 milyon euroluk transfer

La Liga ve Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere tüm kulvarlarda olumsuz sonuçlar alarak taraftarını üzen Real Madrid'de Başkan Florentino Perez harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Florentino Perez, gelecek yıl önemli hamleler yaparak takımını tüm kulvarlarda şampiyonluğa taşımak istiyor. Bu doğrultuda gözünü karartan Perez'in ilk hedefi golcü isim Erling Haaland oldu.

350 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde, Real Madrid'in Manchester City'nin golcüsü Haaland için 350 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi. Mbappe'yi gelecek sezon kanat bölgesinde kullanmayı hedefleyen İspanyol devinin santrfora nokta atışı bir isim olarak gördüğü Haaland'da ısrarcı olacağı ifade edildi.

RAKAMLARI

Piyasa değeri 200 milyon euro olan Haaland, bu sezon çıktığı 40 maçta 30 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Norveçli yıldızın kulübü ile 2034 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.