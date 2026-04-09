Floor Curling Türkiye Birinciliği Balıkesir'de yapıldı

Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Grup Müsabakaları, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yoğun katılımla start aldı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin dört bir yanından 20 ilden gelen toplam 70 takım katılıyor. Yaklaşık 300 genç sporcu, strateji, dikkat ve hassasiyet gerektiren Floor Curling branşında grup birinciliği için kıyasıya mücadele ediyor.

Floor Curling branşının her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştığını vurgulayan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Floor Curling'e olan ilginin artması bizleri oldukça memnun ediyor. Balıkesir olarak böylesine geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu turnuvalar, sadece birer müsabaka değil, geleceğin olimpiyat sporcularının yetişmesi adına atılan çok kıymetli birer adımdır" ifadelerinde bulundu.

Dört gün sürecek olan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, Okul Sporları Floor Curling Türkiye Birinciliği finallerine katılma hakkı elde edecek. - BALIKESİR

