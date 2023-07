FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Başlıyor

31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları 28 Temmuz'da Çin'in Chengdu kentinde başlıyor.

Oyunlara katılacak sporcular, Chengdu'ya doğru yola çıkmadan önce hazırlık çalışmalarına duydukları güveni ve heyecanı dile getirdi.

SES 1 (İngilizce): PATRYCJA ADAMKIEWICZ, Tekvandocu, Polonya:

"Tüm spor alanlarının ve sporcu köyünün binalarını gördüm ve her şeyin bu kadar iyi hazırlanmış olmasından çok etkilendim. Her şeyin üst düzeyde olacağına inanıyorum. Çünkü daha önce bazı turnuvalar için Çin'de bulunmuştum ve her şeyin ne kadar devasa olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden bu sefer de gerçekten böyle olacağını düşünüyorum."

SES 2 (İngilizce): DOMINIKA WASILCZU, Eskrimci, Polonya:

"Amacım olabildiğince kendimi göstermek. Dürüst olmak gerekirse kendimi oldukça iyi hissediyorum. Dünya Üniversite Oyunları'na ilk kez katılacağım. Asya'ya da ilk kez gidiyorum. Bu yüzden heyecanlıyım."

SES 3 (Türkçe): ADEM ASİL, Jimnastikçi, Türkiye:

"Bu (FISU Oyunları) benim için çok güzel bir tecrübe olacak. Zaten üniversiteden mezun olmadan önce oyunlara katılmayı çok istiyordum. Oyunlarda hem ülkemi hem de okulumu temsil etmek benim için guru verici bir şey. Çok iyi bir yarışma olacağına eminim. Çin bu tür etkinlikleri organize etme konusunda zaten çok yetkin. Bu yüzden hepimiz için çok keyifli ve çok güzel bir yarışma olacağını biliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)