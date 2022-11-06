Fırtına zirveden uzaklaşıyor! Trabzonspor, Konyaspor karşısında 2 farklı üstünlüğü koruyamadı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer maç fazlasıyla puanını 22'ye çıkarırken, lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

KONYASPOR GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada Trabzonspor'un 2 golü de penaltıdan geldi. 14. dakikada Bakasetas ve 27. dakikada Trezeguet penaltıdan topu ağlara yollayan futbolcular oldu. Konyaspor'da ise 45+8 ve 54. dakikada Mame Diouf attığı gollerle takımına beraberliği getiren isim oldu. Öte yandan Konyaspor'da 82. dakikada Ikpeazu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ZİRVEYLE PUAN FARKI ARTIYOR

Bu sonuçla Trabzonspor maç fazlasıyla puanını 22'ye yükseltirken, lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı. Konyaspor ise 21 puan ile bordo-mavililerin hemen altında 8. sıraya yerleşti.