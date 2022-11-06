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Fırtına zirveden uzaklaşıyor! Trabzonspor, Konyaspor karşısında 2 farklı üstünlüğü koruyamadı

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Fırtına zirveden uzaklaşıyor! Trabzonspor, Konyaspor karşısında 2 farklı üstünlüğü koruyamadı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer maç fazlasıyla puanını 22'ye çıkarırken, lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

KONYASPOR GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada Trabzonspor'un 2 golü de penaltıdan geldi. 14. dakikada Bakasetas ve 27. dakikada Trezeguet penaltıdan topu ağlara yollayan futbolcular oldu. Konyaspor'da ise 45+8 ve 54. dakikada Mame Diouf attığı gollerle takımına beraberliği getiren isim oldu. Öte yandan Konyaspor'da 82. dakikada Ikpeazu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fırtına zirveden uzaklaşıyor! Trabzonspor, Konyaspor karşısında 2 farklı üstünlüğü koruyamadı

ZİRVEYLE PUAN FARKI ARTIYOR

Bu sonuçla Trabzonspor maç fazlasıyla puanını 22'ye yükseltirken, lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı. Konyaspor ise 21 puan ile bordo-mavililerin hemen altında 8. sıraya yerleşti.

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