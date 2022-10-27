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Fırtına, Avrupa'da galibiyet peşinde! Kızılyıldız-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Haberleri

Fırtına, Avrupa'da galibiyet peşinde! Kızılyıldız-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Kızılyıldız ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, rakibini devirerek Avrupa'da bin 161 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak istiyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Kata Bukari, Mitrovic, Pesic.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

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