Fırat Gül'ün Babası Hüseyin Gül Vefat Etti

Fırat Gül'ün Babası Hüseyin Gül Vefat Etti
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Seza Çimento Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül'ün babası Hüseyin Gül, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı yarın kılınacak.

Seza Çimento Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül'ün babası Hüseyin Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül'ün babası Hüseyin Gül, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Hüseyin Gül'ün yarın kılınacak olan cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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