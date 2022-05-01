Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'un 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, iki takımın da son haftalarda iyi performans ortaya koyduğunu belirterek, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin oyuna dengeli başladığını bu sebeple istenen boşluklardan yeteri kadar yararlanamadıklarını ifada etti.

İstenen tempoyu yakalamakta zorlandıklarını anlatan Bilazer, "İyi savunma yaptılar ve topa sahip olsak da istediğimi boşlukları bulamadık bu yüzden de topa istediğimiz tempoyu bir türlü veremedik." dedi.

Bilazer, bu yüzden taktik değişikliği yaptıklarını ifade ederek, "Uzun top oynamak zorunda kaldık normalde planlarımızda böyle bir şey yoktu. İlk yarı topa sahip olsak da oyun anlamında üretken değildik. İstediğimiz durumu ortaya koyamadık. İkinci yarı daha duygulu başladık ve gelen golle skor avantajını yakaladıktan sonra oyuncu değişiklikleriyle öndeki kaliteyi artırdık." diye konuştu.

Skor avantajı korumanın öneminden bahseden Bilazer sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tarz maçlarda geniş alanlarda hücum şansı yakalıyorsan skoru 2-3 yapmak lazım ki son dakikalarda rakibi skora ortak etmeyelim. Maalesef bugün bunu yapamadık. Play-off şu an bizim için garanti ona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Oyun olarak daha iyi olmak zorundayız. 3. ya da 4. olarak bitirmek istiyoruz ki en azından ikinci maçı iç sahada oynamanın avantajını değerlendirmek istiyoruz."

Gül: "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı"

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Fırat Gül de zor bir deplasman mücadelesi verdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Zorluk derecesi yüksek bir maçtı ancak maç öncesi buradan 1 puanla dönmeyi hesaplıyorduk. Duran toptan bir gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. Alternatif anlamda ciddi sıkıntılarımız vardı. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı o yüzden oyun içinde çok fazla rotasyon yapamadık. Bu biraz bizim ofansif anlamda önümüzü kesti. Mücadelemiz çok kötü değildi bundan sonraki maçlarda alabileceğimiz en iyi skorları alıp, sezon sonu hedefine ulaşmak istiyoruz."