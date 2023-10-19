Fırat Arslan, WBA Dünya Şampiyonluğu Altın Kemer Maçıyla Ringlere Veda Ediyor

Profesyonel boks tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek dünya şampiyonu olan Fırat Arslan, WBA dünya şampiyonluğu altın kemer maçıyla ringlere veda etmeye hazırlanıyor. Maç öncesi rakibi Edin Pualo ile ilk kez göz göze geldi.

Profesyonel boks tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek dünya şampiyonu unvanına sahip olan Fırat Arslan, WBA dünya şampiyonluğu altın kemer maçıyla ringlere veda etmeye hazırlanırken, maç öncesi rakibi Edin Pualo ile ilk kez göz göze geldi.

Türk profesyonel boksunun efsane ismi Fırat Arslan, kariyerinin son maçına doğru adım adım ilerliyor. WBA dünya şampiyonluğu altın kemer karşılaşması için geri sayım başlarken, düzenlenen basın toplantısıyla mücadele resmi olarak tanıtıldı. Basın toplantısında Fırat Arslan ve rakibi Edin Pualo ilk kez karşı karşıya geldi. Her iki taraf da bu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ifade etti. Fırat Arslan, "Kendime çok güveniyorum, kendimi iyi hissetmesem bu maça çıkmazdım. Rakibim de çok iyi hazırlandığını ifade ediyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi olan kazansın" şeklinde konuştu.

Türk ve Alman medyasından yoğun ilgi gören etkinlikte, geceye damga vurması beklenen Türk boksörler de yer aldı. Dünya sıralamalarında üst sıralarda bulunan Hüseyin Cinkara, genç yeteneklerden Kerim Altay ve başarılı boksör Köksal Orduhan boks galasında eldiven giyecekler. - İSTANBUL