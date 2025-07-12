Fiorentina, Teknik Direktörlük Görevine Stefano Pioli'yi Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Serie A takımlarından Fiorentina, 59 yaşındaki teknik direktör Stefano Pioli ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Pioli, daha önce Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

İtalya 1. Futbol (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çeşme'de dudak dudağa!

Aya Yorgi'de aşk başka! Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.