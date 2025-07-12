Fiorentina, Teknik Direktörlük Görevine Stefano Pioli'yi Getirdi
İtalya'nın Serie A takımlarından Fiorentina, 59 yaşındaki teknik direktör Stefano Pioli ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Pioli, daha önce Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.
İtalya 1. Futbol (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor