Fiorentina maçının önemine değinen Rıza Çalımbay: Milli maçlardan bir farkı yok

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Sivasspor, 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Fiorentina ile Artemio Franchi Stadyumu'nda karşılaşacak. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"EN İYİ TAKIMLARDAN BİRİ BİZE ÇIKTI"

Zor bir rakiple eşleştiklerini belirten Çalımbay, "Kupada buralara kadar geldiğimiz için iyi takımlarla karşılaşmamız normal. En iyi takımlardan biri bize çıktı. Son oynadıkları maçları da izledik. Biz de iyi bir takımız. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Anadolu'dan 3 sene üst üste Avrupa'ya giden başka takım yok. Çok güzel şeyler yaptık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Türkiye için, bizim için, camiamız için, taraftarımız için bizim buradan en iyi şekilde çıkmamız gerekiyor." dedi.

"AVRUPA'DAKİ MAÇLARI MİLLİ MAÇ GİBİ OYNADIK"

Avrupa'daki maçları milli maç gibi oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Biz Avrupa'daki maçları hep Milli maç atmosferinde oynadık. Üzerimizdeki forma Sivasspor forması ama ülkeyi temsil ediyoruz. Geçirdiğimiz zor günlerde yaraları sarmak için yüzümüzde tebessüme neden olacak şeylere ihtiyacımız var. Bunu da en güçlü şekilde elde edebileceğimiz ortam futbolda. Fiorentina'yı elersek çok büyük iş yapmış olacağız." şeklinde konuştu.