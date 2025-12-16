Haberler

Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı

Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fiorentina'da umduğunu bulamayan Edin Dzeko, devre arasında takımdan ayrılıyor. İtalyan basınına göre Bosnalı golcü, Genoa'ya transfer olmaya çok yakın ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

  • Edin Dzeko, Fiorentina formasıyla 17 resmi maçta 2 gol attı.
  • Edin Dzeko, devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılarak Genoa'ya transfer olacak.
  • Edin Dzeko'nun transferinin ocak ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

Edin Dzeko'nun Fiorentina macerası kısa sürdü. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'ya dönen 39 yaşındaki Bosnalı golcü, beklentilerin altında kalan performansı sonrası takıma veda etmeye hazırlanıyor.

FIORENTINA DEFTERİ KAPANIYOR

Serie A'da ligin son sırasına kadar gerileyen Fiorentina'da kötü gidişat faturayı tecrübeli isimlere keserken, Edin Dzeko da ayrılık yoluna giren futbolcular arasında yer aldı. Taraftar tepkilerinin artmasıyla birlikte Dzeko'nun kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu.

YENİ ADRESİ GENOA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Edin Dzeko, devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılarak Genoa'ya imza atmaya çok yakın. Genoa'nın transferde ısrarcı olduğu, taraflar arasında görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı aktarıldı. Transferin ocak ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

FIORENTINA KARNESİ BEKLENENİ VERMEDİ

Edin Dzeko, Fiorentina formasıyla şu ana kadar 17 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, sezonun ikinci yarısında farklı bir formayla Serie A'da mücadele etmeye hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
title