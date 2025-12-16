Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı

Edin Dzeko'nun Fiorentina macerası kısa sürdü. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'ya dönen 39 yaşındaki Bosnalı golcü, beklentilerin altında kalan performansı sonrası takıma veda etmeye hazırlanıyor.

FIORENTINA DEFTERİ KAPANIYOR

Serie A'da ligin son sırasına kadar gerileyen Fiorentina'da kötü gidişat faturayı tecrübeli isimlere keserken, Edin Dzeko da ayrılık yoluna giren futbolcular arasında yer aldı. Taraftar tepkilerinin artmasıyla birlikte Dzeko'nun kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu.

YENİ ADRESİ GENOA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Edin Dzeko, devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılarak Genoa'ya imza atmaya çok yakın. Genoa'nın transferde ısrarcı olduğu, taraflar arasında görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı aktarıldı. Transferin ocak ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

FIORENTINA KARNESİ BEKLENENİ VERMEDİ

Edin Dzeko, Fiorentina formasıyla şu ana kadar 17 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, sezonun ikinci yarısında farklı bir formayla Serie A'da mücadele etmeye hazırlanıyor.