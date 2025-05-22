Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı! Futbolcular yere yığıldı
Sırbistan Kupa finali maçında Vojvodina ve Kızılyıldız arasında yaşanan olayda, sahaya atılan patlayıcı madde sonucu dört futbolcu yere yığıldı. Kızılyıldız'ın 3-0 galip geldiği maçın 41. dakikasında kale arkası tribününden sahaya patlayıcı madde atıldı. Yaşanan bu olay nedeniyle maç bir süre durdu.
Sırbistan Kupa finali maçında Vojvodina sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Kızılyıldız, kupanın sahibi oldu.
SAHAYA PATLAYICI ATILDI, FUTBOLCULAR YERE YIĞILDI
1-0 Kızılyıldız üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 41. dakikasında sahaya patlayıcı madde atıldı. Kale arkası tribününden sahaya patlayıcı madde atılması sonrası ceza sahasında dört futbolcu yere yığıldı. Yaşananlar nedeniyle karşılaşma bir süre durdu.