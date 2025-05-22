Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı! Futbolcular yere yığıldı

Sırbistan Kupa finali maçında Vojvodina sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Kızılyıldız, kupanın sahibi oldu.

SAHAYA PATLAYICI ATILDI, FUTBOLCULAR YERE YIĞILDI

1-0 Kızılyıldız üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 41. dakikasında sahaya patlayıcı madde atıldı. Kale arkası tribününden sahaya patlayıcı madde atılması sonrası ceza sahasında dört futbolcu yere yığıldı. Yaşananlar nedeniyle karşılaşma bir süre durdu.