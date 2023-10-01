Zonguldak deplasmanlı 1. amatör ligde mücadele edecek olan Filyos Ateşspor, geçen sezon şampiyon olarak bitirdiği 2. amatör ligden sonra kadrosunu güçlendirerek 1. amatör lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yönetim ve oyuncu kadrosu düzenlenen toplantıda 6 ayrı futbolcuya transfer imzasını attırarak kadroyu güçlendirdi.

Zonguldak deplasmanlı 1 amatör ligde mücadele edecek olan Filyos Ateşspor Taner Çalova ile devam kararı aldı.

Geçen sezon 2.amatör ligi şampiyon olarak bitiren Filyos Ateşspor kadrosunu güçlendirip 1 amatör lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yönetim ve oyuncu kadrosu düzenlenen toplantıdan sonra 6 ayrı futbolcuya transfer imzasını attırarak kadrosunu güçlendirdi. Onur Korkut, İbrahim Çelik, Alperen Akçelebi, Şenol Çakar, Çağatay Can ve Ali Doğan Yankın Filyos Ateşspor'a imzayı attı. Ateşspor yönetim kurulu ve Başkan Barış Kumbas su cümlelere yer verdi:

"Arkamızda sektör olan bir kulüp değiliz yönetimle elimizden geleni yapıyoruz. Biz çalıştığımız kazandığımız herşeyi sizlerle bölüşen bir yöneticileriz. Bu sene de forma satıyoruz. Kulüp bütçesini toparlamaya çalışıyoruz. Bizler şampiyonluk uğruna inanmış bir kulübüz ve aile ortamında bu takımı gelecek en güzel yerlere getireceğiz. Bu şehrin takımını ayağa kaldırmak için inanmış ruhlara ihtiyacımız var idmanlarımızı aksatmadan sezonu en iyi şekilde değerlendirelim. Taraftarımıza verilmiş bir sözümüz var. Gecen sezon güçlü bir kadromuz vardı. Bu sezon da 16 kişilik kadromuza devam ediyoruz. 7 futbolcu transferlerimiz oldu. Kadromuza en şekilde güç katmak için çaba harcayacağız." - ZONGULDAK