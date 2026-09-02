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Filistin'den Tarihi Rekor: 168-78

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- 2029 FIBA ??Asya Kupası ön elemelerinde Maldivler'i 168-78 yenen Filistin, elemeler tarihinde galibiyet farkı ve toplam sayı rekorlarını kırma başarısı gösterdi

Filistin, 2029 FIBA ??Asya Kupası ön elemelerinde Maldivler'i 168-78 yenerek elemeler tarihinde galibiyet farkı ve toplam sayı rekorlarını kırdı.

Filistin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde oynanan 2029 FIBA ??Asya Kupası ön eleme maçında Maldivler'i 168-78'lik skorla mağlup etti.

90 sayı farkla elde edilen galibiyetle Filistin, ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

FIBA'nın verilerine göre 90 sayı farkla gelen bu zafer, Asya Kupası eleme tarihinin en büyük galibiyet farkı oldu. Önceki rekor, 2018 ön elemelerinde Bangladeş'i 126-52 yenen Bahreyn'e aitti.

Filistin ile Maldivler arasında oynanan maçta atılan toplam 246 sayıyla da Asya Kupası elemelerindeki toplam sayı rekoru kırıldı.

Kaynak: AA
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