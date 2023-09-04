Filenin Sultanları Sırbistan'ı mağlup ederek 2023 Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Bodrum'da büyük bir coşkuyla kutlanan şampiyonluk, vatandaşlar tarafından bayraklarla ve konvoylarla kutlandı.

Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı mağlup ederek 2023 Avrupa Şampiyonu olması, Muğla'nın Bodrum ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final karşılaşmasında Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı, Bodrum Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan dev ekrandan izlendi.

Büyük bir heyecanla maçı takip eden Bodrumlular, şampiyonluğun gelmesinin ardından büyük coşku yaşadı. Ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen vatandaşların kutlaması geç saatlere kadar sürdü.

Kimi vatandaşlar da araçlarda konvoy yaparak kutlama yaptı. - MUĞLA