FİLENİN SULTANLARI PUAN TABLOSU #127952 Kadınlar Milletler Ligi puan durumu sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?

FİLENİN SULTANLARI PUAN TABLOSU 2024 Kadınlar Milletler Ligi puan durumu sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

FİLENİN SULTANLARI KAÇINCI SIRADA?

Filenin sultanları 4 puanla 7. sırada yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız bu akşam üçüncü maçında İtalya karşısına 3 puanı almak için mücadele edecek.

2024 KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- Polonya 9

2- Brezilya 9

3- Japonya 8

4- Çin 6

5- Kanada 6

6- İtalya 6

7- Türkiye 4

8- Sırbistan 3

9- Dominik Cumhuriyeti 3

10- ABD 3

11- Almanya 3

12- Hollanda 3

13- Tayland 0

14- Fransa 0

15- Güney Kore 0