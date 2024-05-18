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FİLENİN SULTANLARI PUAN TABLOSU #127952 Kadınlar Milletler Ligi puan durumu sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?

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Filenin Sultanları olarak bilinen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 2024 Kadınlar Milletler Ligi'ndeki puan durumu ve sıralaması merak konusu oldu. Türkiye'nin bu prestijli turnuvadaki sırası ve toplam puanı hakkında detaylar haberimizde.

FİLENİN SULTANLARI PUAN TABLOSU 2024 Kadınlar Milletler Ligi puan durumu sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

FİLENİN SULTANLARI KAÇINCI SIRADA?

Filenin sultanları 4 puanla 7. sırada yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız bu akşam üçüncü maçında İtalya karşısına 3 puanı almak için mücadele edecek.

2024 KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- Polonya 9

2- Brezilya 9

3- Japonya 8

4- Çin 6

5- Kanada 6

6- İtalya 6

7- Türkiye 4

8- Sırbistan 3

9- Dominik Cumhuriyeti 3

10- ABD 3

11- Almanya 3

12- Hollanda 3

13- Tayland 0

14- Fransa 0

15- Güney Kore 0

Kaynak: Haberler.com / Spor

Filenin Sultanları Puan Durumu Türkiye Gündem Spor Haberler

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