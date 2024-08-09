Filenin Sultanları'nın yenilgisi sonrası İtalyanlardan olay yorum: Bey eve, hanım finale
Filenin Sultanlar'ının Olimpiyat yarı finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olması İtalya basınında geniş yankı uyandırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin İtalya Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki Monica De Gennaro ile evli olmasına atıfta bulunan İtalyan gazeteciler "Bey eve, hanım finale" şeklinde başlıklar attı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı. Mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı. Filenin Sultanları bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak. Mücadeleyi net bir skorla kazanan İtalya'da ise atılan manşetler dikkat çekti.
"BEY EVE, HANIM FİNALE"
Gazzetta dello Sport dün akşamki galibiyeti "Sırbistan'ın ardından İtalyanlar Vargas ve arkadaşlarını 3-0 yendi" başlığıyla okurlarına servis etti. Corriere dello Sport ise mücadeleyi Santarelli ve eşi De Gennaro üzerinden yorumlayarak "Bey eve, hanım finale" başlığını attı.
İşte İtalyan basınında öne çıkan manşetler;
- İl Fogglio: İtalyan voleybolunda kadınlar tarih yazıyor. Türkiye'yi yenerek finale yükseldiler.
- Corriera della Serra: Tarihi bir ilk. İtalya voleybolu Türkiye'yi ezerek Olimpiyat altınına ulaştı.
- İl Giornale: Egonu' nun İtalyan voleybolu hiç durmuyor.
- La Republica: Velasco tarih yazıyor. Egonu ve Antropova dikkat çekiciydi. Vargas mavi duvarı kıramadı.
- La Stampa: Paola Egonu'nun sahadaki intikamı. Türkiye ile oynanan yarı final maçını yirmi dört sayı ile kapattı