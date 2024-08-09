Filenin Sultanları'nın yenilgisi sonrası İtalyanlardan olay yorum: Bey eve, hanım finale

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı. Mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı. Filenin Sultanları bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak. Mücadeleyi net bir skorla kazanan İtalya'da ise atılan manşetler dikkat çekti.

"BEY EVE, HANIM FİNALE"

Gazzetta dello Sport dün akşamki galibiyeti "Sırbistan'ın ardından İtalyanlar Vargas ve arkadaşlarını 3-0 yendi" başlığıyla okurlarına servis etti. Corriere dello Sport ise mücadeleyi Santarelli ve eşi De Gennaro üzerinden yorumlayarak "Bey eve, hanım finale" başlığını attı.

İşte İtalyan basınında öne çıkan manşetler;