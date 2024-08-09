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Filenin Sultanları'nın yenilgisi sonrası İtalyanlardan olay yorum: Bey eve, hanım finale

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Filenin Sultanlar'ının Olimpiyat yarı finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olması İtalya basınında geniş yankı uyandırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin İtalya Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki Monica De Gennaro ile evli olmasına atıfta bulunan İtalyan gazeteciler "Bey eve, hanım finale" şeklinde başlıklar attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı. Mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı. Filenin Sultanları bronz madalya için üçüncülük maçına çıkacak. Mücadeleyi net bir skorla kazanan İtalya'da ise atılan manşetler dikkat çekti.

Filenin Sultanları'nın yenilgisi sonrası İtalyanlardan olay yorum: Bey eve, hanım finale

"BEY EVE, HANIM FİNALE"

Gazzetta dello Sport dün akşamki galibiyeti "Sırbistan'ın ardından İtalyanlar Vargas ve arkadaşlarını 3-0 yendi" başlığıyla okurlarına servis etti. Corriere dello Sport ise mücadeleyi Santarelli ve eşi De Gennaro üzerinden yorumlayarak "Bey eve, hanım finale" başlığını attı.

İşte İtalyan basınında öne çıkan manşetler;

  • İl Fogglio: İtalyan voleybolunda kadınlar tarih yazıyor. Türkiye'yi yenerek finale yükseldiler.
  • Corriera della Serra: Tarihi bir ilk. İtalya voleybolu Türkiye'yi ezerek Olimpiyat altınına ulaştı.
  • İl Giornale: Egonu' nun İtalyan voleybolu hiç durmuyor.
  • La Republica: Velasco tarih yazıyor. Egonu ve Antropova dikkat çekiciydi. Vargas mavi duvarı kıramadı.
  • La Stampa: Paola Egonu'nun sahadaki intikamı. Türkiye ile oynanan yarı final maçını yirmi dört sayı ile kapattı
Kaynak: Haberler.com / Spor

Daniele Santarelli Filenin Sultanları Filenin Sultanları İtalya Spor Haberler

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Yorumlar (6)

sade vatandaş:

artık bundan sonra reklam yapacak havaları kalmadı başarılarını suistimal edercesine yemedikleri içmedikleri kullanmadıklarının reklamlarını para için yapıp halkı aldatamayacaklar

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Mehmet Vatandaş:

bizi üzse de esprili güzel başlık olmuş

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engin hazlipinar:

Santarelli karisina karsi hic mac kazanamamis. Ben kazanamadigini degil kazanmadigini dusunuyorum.

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Murat Celik:

başarılar İtalya

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dikduran adam:

lezbiyenleri desteklememiz mi gerek

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