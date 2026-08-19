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Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Turnuva 21 Ağustos-6 Eylül'de İstanbul, Brno, Bakü ve Göteborg'da düzenlenecek. Kadroda Cansu Özbay, Melissa Vargas, Eda Erdem ve Zehra Güneş gibi yıldızlar yer alıyor.

TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu.

2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde düzenlenecek. Turnuvada mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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