Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Turnuva 21 Ağustos-6 Eylül'de İstanbul, Brno, Bakü ve Göteborg'da düzenlenecek. Kadroda Cansu Özbay, Melissa Vargas, Eda Erdem ve Zehra Güneş gibi yıldızlar yer alıyor.
TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu.
2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde düzenlenecek. Turnuvada mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu isimler yer aldı:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge