Filenin Sultanları'nın 2022 VNL geniş kadrosu belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filenin Sultanları'nın 2022 VNL geniş kadrosu belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın 2022 VNL geniş kadrosu belli oldu

Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, geniş kadrosu açıklandı.

ANKARA (DHA) - Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, geniş kadrosu açıklandı.

A Milli Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen düzenlenecek Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek. Milliler, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da (Brezilya), üçüncü haftasında da Calgary'de (Kanada) parkeye çıkacak. 2022 FIVB VNL Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yine Ankara'da düzenlenecek.

Millilerin, VNL geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar."


Demirören Haber Ajansı / Spor

voleybol, Haziran, Ankara, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title