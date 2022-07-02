Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SALON: Seven Chiefs Sportplex, CalgaryHAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar)JAPONYA: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi,...
SALON: Seven Chiefs Sportplex, Calgary
HAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar)JAPONYA: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi, Ogawa, Seki)SETLER: 25-20, 25-15, 18-25, 25-22SÜRE: 1 saat 35 dakika (22',22',25',26')
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti.11'inci maçında 7. galibiyetine imza atan Millilerde Hande 18, Zehra 16, Eda 15, Meryem 9, Ebrar 6, Tuğba 5, Saliha 4 ve Cansu 3 sayıyla oynadı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasındaki dördüncü maçında bugün TSİ 23.00'te ABD ile karşılaşacak.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor