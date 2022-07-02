Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi SALON: Seven Chiefs Sportplex, CalgaryHAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar)JAPONYA: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi,... SALON: Seven Chiefs Sportplex, Calgary HAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada) TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar) JAPONYA: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi, Ogawa, Seki) SETLER: 25-20, 25-15, 18-25, 25-22 SÜRE: 1 saat 35 dakika (22',22',25',26') A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. 11'inci maçında 7. galibiyetine imza atan Millilerde Hande 18, Zehra 16, Eda 15, Meryem 9, Ebrar 6, Tuğba 5, Saliha 4 ve Cansu 3 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasındaki dördüncü maçında bugün TSİ 23.00'te ABD ile karşılaşacak. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Japonya Kanada Hugo Spor Haberler

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