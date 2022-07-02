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Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 yendi

SALON: Seven Chiefs Sportplex, CalgaryHAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar)JAPONYA: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi,...

SALON: Seven Chiefs Sportplex, Calgary

HAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Dziewirz Scott (Kanada)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Simge (L) (Saliha, Sıla, Aylin, Ebrar)

JAPONYA: Tamaki, Inoue, Yamada, Ishikawa, Airi, Asuka, Yamagishi (L) (Uchiseto, Shimamura, Hayashi, Ogawa, Seki)

SETLER: 25-20, 25-15, 18-25, 25-22

SÜRE: 1 saat 35 dakika (22',22',25',26')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

11'inci maçında 7. galibiyetine imza atan Millilerde Hande 18, Zehra 16, Eda 15, Meryem 9, Ebrar 6, Tuğba 5, Saliha 4 ve Cansu 3 sayıyla oynadı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasındaki dördüncü maçında bugün TSİ 23.00'te ABD ile karşılaşacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Japonya Kanada Hugo Spor Haberler

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