"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı Spor Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan ve 7-2 üstünlük yakalayan milliler karşısında Güney Kore farkı bir sayıya (13-12) kadar indirdi. Temposunu yeniden artıran ay-yıldızlılar, zorlanmadan ilk seti 25-14 hanesine yazdırdı. İkinci sette de tempolu oyununu sürdüren A Milli Takım, 10-4 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Domine ettiği maçta farkı giderek artıran milliler, ikinci setten de 25-13 galip ayrıldı. Üçüncü sette berabere geçilen 4. sayının ardından Saliha Şahin'in servis kullandığı bölümde 11 sayılık seri yakalayan ay-yıldızlılar, rakibine 17-5 üstünlük sağladı. Kalan bölümde kontrolü bırakmayan milliler, seti 25-13, maçı da 3-0 kazanmasını bildi. Milli takımda Saliha Şahin 17, Ebrar Karakurt 16, Zehra Güneş 7 sayıyla oynadı. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Ömer Sercan Karkuş Dünya Şampiyonası Güney Kore voleybol Spor Haberler

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