Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi.

SET VERMEDEN KAZANDIK

Maça oldukça iyi başlayan Filenin Sultanları, baskın oyununu tüm maç boyunca sürdürerek rakibine set vermedi ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

SULTANLAR ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde zorlu rakibi ABD ile Bangkok'ta karşı karşıya gelecek.