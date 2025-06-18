Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ne set vermedi

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ne set vermedi
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A Milli Voleybol Kadın Takımı, Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi. Filenin Sultanları bu sonuçla birlikte Milletler Ligi'nde 5'te 5 yaptı.

2025 Voleybol Milletler Ligi 2. Haftasında A Milli Voleybol Kadın Takımı ile Dominik Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

FİLENİN SULTANLARI 5'TE 5 YAPTI

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti karşısında 3-0'lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 5'te 5 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sıradaki maçında 19 Haziran Çarşambagünü saat 19:30'da Guidetti'nin ekibi Kanada'ya karşı mücadele edecek.

MAÇTA OLUŞAN SET SONUÇLARI

1 SET: Dominik Cumhuriyeti 25 - 27 Türkiye

2 SET: Dominik Cumhuriyeti 19 - 25 Türkiye

3 SET: Dominik Cumhuriyeti 26 - 28 Türkiye

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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