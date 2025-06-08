Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 yenerek Milletler Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 yenerek Milletler Ligi'nde 4'te 4 yaptı
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Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-2 kazanarak Milletler Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Beijing Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 3-2 kazandı ve 4'te 4 yaptı.

Daha önce Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla birlikte lig aşamasında 4'te 4 yaptı. Milletler Ligi'nde heyecan 18 Haziran'da Sinan Erdem'de devam edecek.

Salon: National Indoor

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)

Çin: Gong, Zhuang, Wang, Zhang, Wu, Chen, M.Wang (L) (Yang, Wang A., Dong, Zou, Tang)

Türkiye: Aleksia, Ayşe, Berka, Elif, Hande, Aslı, Eylül (L) (Saliha, Dilay, Yaprak)

Setler: 25-19, 20-25, 31-29, 26-28, 12-15

Süre: 2 saat 10 dakika

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBALTAZAR:

HELAL OLSUN SİZE??

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