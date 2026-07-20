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Filenin Efeleri, VNL Çeyrek Finali'nde Slovenya ile karşılaşacak

Filenin Efeleri, VNL Çeyrek Finali'nde Slovenya ile karşılaşacak
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Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile eşleşti.

TÜRKİYE Erkek Milli Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çeyrek Finali'nde Slovenya ile karşılaşacak.

19 Temmuz 2026 tarihinde Voleybol Milletler Ligi'nin Belgrad etabında son maçını İran ile oynayan Türkiye, maçı 3-1'lik skorla kazandı. Bu zafer neticesinde lig sıralamasında 6'ncı sıraya yükselerek finallerde oynama hakkı elde eden Filenin Efeleri, çeyrek final müsabakasında lig etabını 3'üncü bitiren Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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