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FIFA, İngiliz futbolcu Quansah'a 2 maç men cezası verdi

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2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'ya karşı kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarell Quansah, FIFA tarafından 2 maç men cezası aldı. Quansah, Norveç ile oynanacak çeyrek final ve olası yarı finalde forma giyemeyecek.

FIFA, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarell Quansah'ı iki maçtan men etti.

İngiltere'nin 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktığı mücadelenin 54. dakikasında Meksikalı futbolcu Jesus Gallardo'ya kontrolsüz müdahalede bulunan Quansah, ülkesinin Norveç ile oynayacağı çeyrek ve çıkması halinde yarı final maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.

Bayer Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sakatlanan Reece James'in yerine ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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