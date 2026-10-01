Haberler

FIFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği transfer yasağı kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, FIFA'nın Faslı golcü Youssef En Nesyri'nin bonservisiyle ilgili İspanya temsilcisi Sevilla'nın şikayeti düzerine verdiği 3 dönem transfer yasağına konu olan ödemenin gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 88 sitede yayınlandı.
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, bir parti salonu terk etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye sert tepki: 'Siyasetsizlikle' özdeşleşmeye devam ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye sert tepki
Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu

Saksıdan kopardığı yaprak 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz

Erdoğan'dan Meclis açılışına damga vuran fon krizi mesajı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Karabük'te kamyonet havada uçtu! Otomobile binen 3 kadın saniyelerle ölümden döndü

Kamyonet havada uçtu! Otomobile binen 3 kadın son anda kurtuldu
MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri

MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte o isimler
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde

Onun bile oğlu bahis oynamış