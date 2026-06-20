Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihindeki 1000. maça sahne olmaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihinin 1000. maçına sahne oluyor. Tunus ile Japonya, yarın TSİ 07.00'de Monterrey Stadı'nda karşılaşacak. FIFA, bu maçın futbolun geleneğini ve modern gelişimini yansıttığını belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihindeki 1000. maça sahne olmaya hazırlanıyor.

Tunus ile Japonya, FIFA Dünya Kupası tarihinin 1000. maçında yarın TSİ 07.00'de Monterrey Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'nın 1000'inci maçı, futbolun köklü geleneğinin ve modern gelişiminin bir kanıtı. Asya ve Afrika takımlarının Kuzey Amerika'daki buluşması, futbolun gelişimini ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kapsayıcılığını sergileyecek." ifadeleri kullanıldı.

Tunuslu orta saha oyuncusu ve kaptan Ellyes Skhiri, "1000. FIFA Dünya Kupası maçında yer alabilmek gerçekten sembolik bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

???????Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu ise "Japonya Milli Takımı ve Asya temsilcisi olarak, uzun ve seçkin bir geçmişe sahip FIFA Dünya Kupası'nın tarihi 1000. maçında yer almaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'na sadece 13 ülke katılmıştı. İsviçre 1954'teki 100. FIFA Dünya Kupası maçında Avusturya ile Uruguay bronz madalya için karşılaştı. Maç başlama saatlerinin aynı olması nedeniyle 500. FIFA Dünya Kupası karşılaşmasını aynı anda oynama onuru dört takıma birden düştü; Arjantin ile Bulgaristan, Yunanistan ile de Nijerya, grup aşamasının son gününde karşılaştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü trafikte dehşeti yaşadı: Çocuğunun gözü önünde saldırdı
Davut Güloğlu dede oldu! İşte torunuyla ilk fotoğrafı

Ünlü şarkıcı dede oldu! İşte torunuyla ilk fotoğrafı
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh

Hayallerimizi yıkan antrenör meydan okudu
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

YKS maratonu başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!