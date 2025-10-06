Haberler

FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha

FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha
Güncelleme:
FIFA Disiplin Kurulu, TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni Malatyaspor'un ligdeki puanı -41 oldu.

FIFA'daki alacaklı dosyaları çözüme kavuşturamayan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası gelmeye devam ediyor.

FIFA'DAN 6 PUAN SİLME CEZASI DAHA

Geçmiş dönemde Oussama Haddadi ve Benjamin Tetteh'in eski kulübüne, Mısırlı sol bek Karim Hafez'e, Brezilyalı savunma oyuncusu Wallace Fortuna dos Santos'a ve Burundi asıllı ön libero Jospin Nshimirimana'nın transferinde eski kulübü Aigle Noir FC takımına olan borcundan dolayı FIFA Disiplin Komitesi tarafından 36 puan silme cezasına çarptırılan Yeni Malatyaspor'un 6 puanı daha silindi. Sarı-siyahlı takıma, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Youssouf Ndayishimiye'nin transferinden kaynaklı Aigle Noir FC takımına olan borcundan dolayı 6 puan silme cezası verildi.

YENİ PUANLARI -41 OLDU

TFF 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un güncel puanı eksi 41 olarak güncellendi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500
