FIFA Başkanı Infantino'dan Lucescu için başsağlığı mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımlayarak futbol dünyasının büyük bir kayıp yaşadığını belirtti.

Infantino mesajında, "Futbol dünyası için çok hüzünlü bir gün; sporumuzun efsanelerinden birine veda ediyoruz. Mircea Lucescu harika bir insandı ve son yıllarda onunla birden fazla kez vakit geçirme ayrıcalığına sahip oldum." ifadelerini kullandı.

Lucescu'nun 1970 FIFA Dünya Kupası'nda Romanya'nın kaptanlığını yaptığını ve ardından çok saygın bir teknik direktörlük kariyerine imza atarak geride gerçek bir miras bıraktığını kaydeden Infantino, "Onu tanıma ve onunla çalışma şerefine nail olan herkes, onun futbolu ne kadar çok sevdiğini ve futbol için ne kadar çok yaşadığını bilir. Huzur içinde yatsın." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
