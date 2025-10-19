Haberler

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Senegalli futbolcu Cheikh Toure, Fas'ta deneme antrenmanlarına çıkma ve daha sonrasında transfer vaadiyle gittiği Gana'da bir grup tarafından kandırılarak kaçırıldı. İnsan kaçakçılığı yapan bir grup tarafından el konulan Toure, söz konusu grubun fidye talebinin yerine getirilmemesinin ardından hayatını kaybetti.

Senegalli genç kaleci Cheikh Toure, büyük takımlara transfer olma hayaliyle çıktığı yolda trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

TRANSFER VAADİYLE KAÇIRILDI

Afrika basınında yer alan haberlere göre; Cheikh Toure, Fas'ta kendisini deneme antrenmanlarına çıkma ve daha sonrasında büyük takımlara transfer vaadi sunan bir ekip ile anlaşmaya vardı. Haberde, genç futbolcunun görüşme yapmak üzere Gana'ya gittiği ancak insan kaçakçılığı yapan bir grup tarafından kaçırıldığı belirtildi.

AİLESİNDEN FİDYE İSTEDİLER

Toure'yi kaçıran grubun, genç futbolcunun ailesinden yüklü bir miktarda fidye istediği ancak ailenin bu talebi yerine getiremediği belirtildi.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Senegal Afrika Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre; Toure insan kaçakçılığı yapan bir grubun kurbanı olarak hayatını kaybetti. Gana'nın başkenti Accra'daki Senegal Konsolosluk Hizmetleri, genç oyuncunun cesedinin, Ashanti bölgesindeki Tafo'daki Ebenezer morguna bırakıldığını bildirdi. Yerel yetkililerden, ölümün kesin koşullarını belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri istenirken, Senegal diplomatik temsilciliği de konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini bildirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haber YorumlarıFATIH Om:

