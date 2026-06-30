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FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, TBF Kütüphanesi'ni ziyaret etti

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FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'ni ziyaret ederek Türk basketbolunun arşiv çalışmaları hakkında bilgi aldı ve özel bir kitap hediye etti.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Zagklis, Türk basketbolunun geçmişini korumak, bugününü belgelemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen TBF Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, FIBA Avrupa ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile TBF Temsilciler Kurulu Başkanı Emin Balcı da yer aldı.

Başkan Türkoğlu ile Balcı, Zagklis'e kütüphanenin hayata geçirilme süreci, koleksiyon yapısı ve sürdürülen arşiv çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Andreas Zagklis, ziyaretin sonunda Manfred Ströher tarafından kaleme alınan ve basketbolun 1891 yılında icadından başlayarak 2000'e kadar oyun kurallarının geçirdiği evrimi anlatan özel bir kitabı Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi'ne hediye etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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