FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk Takımları Belirlendi

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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2025-2026 normal sezonunda yer alacak Türk takımları açıklandı. Galatasaray, Mersinspor ve TOFAŞ doğrudan katılacak, Bursaspor Yörsan ise eleme turunda mücadele edecek.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), 2025-2026 normal sezonunda doğrudan yer alacak takımları açıkladı.

BCL'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Galatasaray, Mersinspor ve TOFAŞ normal sezon gruplarında yer alacak. Bursaspor Yörsan ise normal sezonda yer almak için eleme turunda mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne 29 takım doğrudan katılacak, eleme aşamasını geçen 3 takım da ligde oynamaya hak kazanacak.

Eleme turu 23-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun normal sezonu ise 7 Ekim'de başlayacak.

Normal sezon grupları ile eleme turunun kura çekimi ise 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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