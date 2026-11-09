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FIBA Avrupa, Kadınlar EuroLeague Altılı Finali 2030'a kadar Zaragoza'ya verdi

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FIBA Avrupa, 2025-2027 yıllarını kapsayan Kadınlar EuroLeague Altılı Final ev sahipliği anlaşmasını 3 yıl uzatarak organizasyonu 2030'a kadar Zaragoza'ya verdi. Pabellon Principe Felipe Salonu 2028, 2029 ve 2030 organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak.

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Kadınlar EuroLeague Altılı Final organizasyonunun 2030 yılına kadar İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Casademont Zaragoza ve İspanya Basketbol Federasyonu (FEB) arasında 2025-2027 yıllarını kapsayan mevcut ev sahipliği anlaşması 3 yıl daha uzatıldı. Yeni sözleşmeyle birlikte Pabellon Principe Felipe Salonu; 2028, 2029 ve 2030 organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Zaragoza'da düzenlenen imza törenine FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Zaragoza Belediye Başkanı Natalia Chueca ve Aragon Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Mar Vaquero katıldı. İlk kez 2025 yılında Altılı Final formatıyla düzenlenen turnuvanın ardından Zaragoza, 14-18 Nisan 2027 tarihlerindeki organizasyonu da üstlenecek.

Öte yandan Zaragoza'da oynanan 2026 finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup ederek Kadınlar EuroLeague'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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