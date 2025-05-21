Feyzullah Aktürk, Afyonkarahisar'da Başpehlivan Oldu

Feyzullah Aktürk, Afyonkarahisar'da Başpehlivan Oldu
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Afyonkarahisar'da düzenlenen 42. Karaadilli Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Güreşler sonunda Aktürk, finalde Yusuf Can Zeybek'i yenerek zirveye çıktı.

- Afyonkarahisar'da başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bu yıl 42.'si gerçekleştirilen Karaadilli Yağlı Güreşleri kıran kırana geçerken, güreşler sonunda Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı elde etti.

Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde gerçekleştirilen yağlı güreşlere bu yıl 20'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 güreşçi katıldı. Başpehlivan kategorisinin finalinde Feyzullah Aktürk ile Kırkpınar başpehlivanlarından Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Feyzullah Aktürk, başpehlivanlığı kazandı. Feyzullah Aktürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güreşleri birinci tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Düzenlenen ödül töreninde sporculara, madalyaları ve kupaları takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Spor
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