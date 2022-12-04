FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü hatırlatan TRT spikeri görevden alındı mı? İşte kurumun kararı

TRT Spor'da yayınlanan Kanada-Fas maçında FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün attığı en erken golü hatırlatan Alper Bakırcıgil, devre arasında yayından alınmıştı. Bakırcıgil'in görevine devam ettiği, ancak kurum tarafından uyarı aldığı belirtildi.

Kanada-Fas maçında 4. dakikada atılan gol üzerine FETÖ firarisi Hakan Şükür tarafından atılan en erken golü hatırlatan TRT spikeri Alper Bakırcıgil, uzun süre gündemde kalmıştı.

YAYINDAN ALINDI

Bakırcıgil maçın devre arasında yayından alındı. Karşılaşmayı Cüneyt Kıran anlattı. Sonrasında Bakırcıgil'in adına açılan sahte hesaptan yapılan paylaşımlar ortalığı karıştırdı.

SAHTE HESAP ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bakırcıgil adına açılan sahte hesaptan, "Görevden alındım" paylaşımı yapılmıştı. Ancak sonrasında hesabın sahte olduğu anlaşıldı ve bu iddia yalanlandı.

UYARI ALDI

TELE1'den Egehan Erkün'e konuşan TRT kaynakları, Bakırcıgil'in işine devam ettiğini ancak devre arasında değişiklik yaptıklarını doğruladı. Bakırcıgil'in tekrar benzer bir hata yapmaması için kurum tarafından uyarıldığı belirtildi.