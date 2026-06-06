Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası'nda dördüncü gün sona erdi

Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın dördüncü günü geride kaldı.

Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'ndeki organizasyonun dördüncü gününün ilk bölümünde menzil atışlarında sporcular farklı kategorilerde müsabakalara çıktı. 50 LB limitli karma atış kategorisinde Matthias Lehner, Wagianto Anto, Kübra Balaban ve Fatih Yıldız öne çıkan isimler arasında yer aldı. Sentetik yay hava koşusu erkek kategorisinde ise Jere Nyström, Fatih Yıldız, Adam Karpowicz ve İsmail Göllüoğlu mücadele etti.

Modern okçulukta makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen eleme atışlarının ardından final eşleşmeleri netleşti. Kadınlarda Yeşim Bostan ile Defne Çakmak altın madalya mücadelesine yükselirken, Hatice Efdal Köse ile Esmanur Fenerci bronz madalya karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Erkeklerde ise Ivan Siniaev ile Venkatadri Kunderu altın madalya mücadelesinde karşılaşacak.

Klasik yay kategorilerinde kadınlarda Elif Berra Gökkır ile Seulha Yu finale yükselirken, Juye Lee ile Lenah Thamer Almunajem bronz madalya mücadelesine çıkacak. Erkeklerde ise Matteo Borsani ile Mauro Nespoli finalde karşı karşıya gelirken, Dan Olaru ile Aldar Tsybikzhapov bronz madalya atışlarında mücadele edecek.

Geleneksel okçulukta eleme atışlarının tamamlanmasıyla birlikte kadınlarda Ayşegül Demirbağ Çalışkan ile Kanaiym Turgunbekova finalde eşleşti. Bronz madalya mücadelesinde de Sabira Zhappar ile Nagehan Tutuş karşı karşıya gelecek.

Erkeklerde ise Zhanibek Salamatuly ile Rustam Nogoibaev altın madalya mücadelesine yükselirken, Murat Lukpanov ile Yudi Prasetyo bronz madalya atışlarında mücadele edecek.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek madalya mücadeleleriyle sona erecek.