Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'de 2 Yaptı
Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Kestel Çilekspor'u 1-0 yenerek kupada üst tura çıkma sevincini yaşadı. İlk turda da galip gelen Fethiyespor, 2'de 2 yaparak 3'üncü Tur'a yükselmek için rakibini beklemeye başladı.
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda Kestel Çilekspor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor, kupada yoluna devam etmenin sevincini yaşıyor. İlk turda evinde Söke 1970'i 2-0 mağlup ettikten sonra Bursa deplasmanında Kestel Çilekspor engelini 36'ncı dakikada Bera Çekin'in attığı golle geçen lacivert-beyazlılar kupada 2'de 2 yaparak yüzleri güldürdü. Fethiye temsilcisi şimdiden 3'üncü Tur'da karşılaşacağı rakibini beklemeye başladı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk galibiyetini geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek alan Fethiyespor, 1461 Trabzon deplasmanı öncesi moral buldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor