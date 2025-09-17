Haberler

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'de 2 Yaptı

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'de 2 Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Kestel Çilekspor'u 1-0 yenerek kupada üst tura çıkma sevincini yaşadı. İlk turda da galip gelen Fethiyespor, 2'de 2 yaparak 3'üncü Tur'a yükselmek için rakibini beklemeye başladı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda Kestel Çilekspor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor, kupada yoluna devam etmenin sevincini yaşıyor. İlk turda evinde Söke 1970'i 2-0 mağlup ettikten sonra Bursa deplasmanında Kestel Çilekspor engelini 36'ncı dakikada Bera Çekin'in attığı golle geçen lacivert-beyazlılar kupada 2'de 2 yaparak yüzleri güldürdü. Fethiye temsilcisi şimdiden 3'üncü Tur'da karşılaşacağı rakibini beklemeye başladı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk galibiyetini geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek alan Fethiyespor, 1461 Trabzon deplasmanı öncesi moral buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti

Her şey kızlarının önünde oldu! Kimse ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz karar! Sonunda ikna oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.