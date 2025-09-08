Fethiyespor ve Somaspor'un Zorlu Başlangıcı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri Fethiyespor ve Somaspor sezona istedikleri gibi başlayamadı. Geride kalan 3 maçta sadece birer beraberlik alan iki takım galibiyetle tanışamamanın hayal kırıklığını yaşadı. Fethiyespor, ilk hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 1-0 yenilirken, evinde Somaspor'la berabere kaldı. Fethiye son maçında ise yine dış sahada Aliağa FK'ya 3-0 kaybetti. Somaspor ise evindeki maçlardan puanla ayrılamadı. İlk hafta sahasında Gebzespor'a 2-1 kaybedip, deplasmanda Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 3'üncü haftada Mardin 1969 Spor'a 4-0 yenilerek büyük üzüntü yaşadı. İki takım ilk haftalardan alt sıralarda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor