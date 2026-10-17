Fethiyespor, iki kez öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Mustafa Ceviz yönetiminde çıktığı ilk sınavda deplasmanda İnegölspor'a yenilmekten kurtulamayan Fethiyespor iç sahada Ankaragücü'yle iki kez öne geçtiği maçta berabere kaldı: 2-2. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanna karşılaşmada ev sahibinin 15 ve 33'üncü dakikalarda Enes Şahin'le attığı gollere konuk Ankaragücü 31'inci dakikada Atakan Güner ve 52'nci dakikada Enes Tepecik'le karşılık verdi. Bu skorla Ankaragücü puanını 8, Fethiyespor 5 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı