Fethiyespor'da ilk imza Şahan'dan
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 44 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor iç transfere erken başladı. Muğla temsilcisi iç transferde ilk imzayı 2021-2022 sezonundan bu yana 5 sezondur takımda forma giyerek kaptanlık yapan Şahan Akyüz'e attırdı. Tecrübeli futbolcu, Fethiyespor Başkan Yardımcısı Metin Sevinç ve futbol şube sorumlusu Uğur Keskin'in katılımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine Şahan Akyüz'ün babası Şahin Akyüz de katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı