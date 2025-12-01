Fethiyespor, Bursaspor karşısında 3-0 yenildi

Haberler

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile çıktığı ilk maçta Bursaspor'a 3-0 kaybetti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Karafırtınalar, dersler alacaklarını ve en kısa sürede toparlanacaklarını belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor, yeni teknik patronu Sait Karafırtınalar ile çıktığı ilk maçta şampiyonluk adaylarından Bursaspor'a karşı tutunamadı. Bursa deplasmanından 3-0 yenik ayrılan Fethiyespor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Son olarak Adanaspor'u evinde 7-0 yenen Muğla temsilcisi, Isparta 32 Spor, Menemen FK ve Bursaspor'a kaybedip, Kırklerelirspor ve 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kaldı. Bursaspor maçında gereken dersleri alacaklarını belirten Sait Karafırtınalar en kısa sürede toparlanacaklarını ifade etti. Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Bandırmaspor'u ağırlayacak.

