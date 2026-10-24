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Fethiye'de Türkiye Motokros Şampiyonası'nın son ayağı 112 sporcuyla başladı

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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışı Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. 30 ilden 112 sporcunun mücadele ettiği organizasyonu yaklaşık 10 bin kişinin takip etmesi bekleniyor; şampiyonlar Fethiye'de belirlenecek ve yarışlar yarın tamamlanacak.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta düzenlenen yarışta, 30 ilden 112 sporcu mücadele ediyor.

Motokros tutkunları da organizasyonu takip ederek, sporcuların mücadelesine destek verdi.

TMF İl Temsilcisi ve Fethiye Orman Spor Kulübü Başkanı Serkan Özdemir, yarışları yaklaşık 10 bin kişinin takip etmesini beklediklerini söyledi.

Özdemir, sezonun final etabı olması nedeniyle şampiyonların Fethiye'de belirleneceğini ifade etti.

Şampiyonada sezonun son yarışları yarın tamamlanacak.

Kaynak: AA
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