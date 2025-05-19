Fernando Muslera, Taraftarlarla Buluştu; İmza Günü Gergin Geçti

Fernando Muslera, Taraftarlarla Buluştu; İmza Günü Gergin Geçti
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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, imza gününde taraftarlarla buluştu. Ancak etkinlikte yaşanan aksaklıklar ve güvenlik yasakları nedeniyle bazı taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.

İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.

İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.

Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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