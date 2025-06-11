Fernando Muslera Galatasaray'a Veda Etti

Fernando Muslera Galatasaray'a Veda Etti
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Fernando Muslera, duygusal bir veda mesajı paylaşarak sarı-kırmızılı taraftara ve kulübe teşekkür etti. Muslera, Galatasaray forması altında geçirdiği 14 yıl boyunca yaşadığı anıları ve başarıları anlattı.

FERNANDO Muslera, "Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısı zafer ve 19 kupa... Ben, Nestor Fernando Muslera... Galatasaray'a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim. Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum" dedi.

Galatasaray ile sözleşmesinin sona eren Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. Tecrübeli file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sarı-kırmızılı taraftarlar ve Türkiye'ye veda etti. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Muslera, "Galatasaray'a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim: 'Galatasaray'a efsane olmaya geldim.' Bu, en başında bir hayaldi ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım. Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikayeye dönüştürmek için yaşadım. Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum: Sözümü tuttum" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'A VEDA ETMİYORUM'

Sarı-kırmızılı forma altında birçok unutulmaz an yaşadığını belirten Uruguaylı file bekçisi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki ? Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy'deki Süper Final, 4'üncü yıldız, kaptanlık pazubandını taktığım ilk maç, Beşiktaş'a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5'inci yıldız... Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısı zafer ve 19 kupa... Ben, Nestor Fernando Muslera... Galatasaray'a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim. Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum. Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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