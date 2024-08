Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu

Fenerbahçe'den Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu'nun transfer detaylarını da paylaştı. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

İLK MAÇI ARSENAL'E KARŞI

Dünyanın en çok izlenen ve takip edilen ligi olan İngiltere Premier Lig'in resmi internet sitesi de Ferdi Kadıoğlu transferine geniş yer ayırdı ve 25 yaşındaki oyuncunun ilk maçını da açıkladı. Premier Lig'in resmi internet sitesi, Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyeceği ilk maçı da açıkladı. Brighton taraftarları, 31 Ağustos'ta Emirastes Stadyumu'nda oynanacak Arsenal maçında Ferdi Kadıoğlu'nu yakından görebilir.