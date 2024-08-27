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Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oldu

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Avro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu. 24 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak 5 milyon Euro bonus bedeli ödenecek.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Avro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu. 24 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak 5 milyon Euro bonus bedeli ödenecek.

Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde transfer ücretiyle ilgili detaylar şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin yüzde 10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

Mavi-beyazlı kulüp de Ferdi'yi resmi internet sitesinden duyururken, Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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