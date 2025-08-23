Ferdi Kadıoğlu bir dakika bile düşünmeden 'Fenerbahçe' dedi

Ferdi Kadıoğlu bir dakika bile düşünmeden 'Fenerbahçe' dedi
Premier Lig ekibi Brighton'da futbolculara favori stadyumları soruldu. Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu tereddütsüz bir şekilde ''Fenerbahçe Stadyumu'' cevabını verirken, Danny Welbeck ise ''Galatasaray Stadyumu'' dedi.

Premier Lig ekibi Brighton'da futbolculara oyunculara şu ana kadar forma giydikleri favori stadyumları soruldu. Brighton'ın stadı dışında bir isim vermeleri istenen futbolcular, favori statlarını tek tek sıraladı.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, seçimini tereddütsüz bir şekilde yaptı ve "Fenerbahçe'nin stadı" dedi.

SÜRPRİZ GALATASARAY CEVABI

Öte yandan Brighton forması giyen Danny Welbeck'ten sürpriz bir cevap geldi. İngiliz golcü, forma giydiği en iyi stadın Galatasaray olduğun söyledi. Welbeck yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşımdan on metre uzaktaydım. Tüm gücümle bağırıyordum ona rağmen beni duyamıyorlardı. Atmosfer inanılmazdı." dedi.

