Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oluyor.

KIZLARI OLACAK

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin hamile olduğunu paylaşan Kadıoğlu, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Çiftin bir kızı olacak.

FERDİ KADIOĞLU VE SERA VRIJ EVLİ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Kadıoğlu'nun evlilik durumu oldu. Şu an için Kadıoğlu ile Sera Vrij arasında resmi bir evlilik bulunmuyor. Ancak mart ayında gerçekleşen evlilik teklifi, çiftin bu yolda ilerlediğini gösteriyor. Nişanlı oldukları bilinen çiftin, önümüzdeki dönemde evlenmesi bekleniyor.