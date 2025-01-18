Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukat Erkan Yalçın Hayrettin'in Kaos Show programına konuk oldu. Programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Erkan Yalçın "Bana bir tane futbolcu sürekli her gece yazıyor. 4 büyük takımdan biri. Türk ve çok ünlü birisi" dedi. O anlar programa damga vurdu.

"BANA LOVEBOMBİNG YAPIYOR"

Hayrettin "Ne, nasıl?" diyerek inanamadı ve yeniden sordu. Sözlerine "O bana lovebombing yapıyor" diye devam eden Erkan Yalçın "4 büyük takımdan biri. Türk ve çok ünlü birisi" dedi. Yalçın, "Genelde de gece yazıyor. İnsan gündüz yazar. Günaydın yazsa cevap vereceğim" şeklinde konuştu.

GÜNDEM OLDU

Programdaki bu anlar kısa sürede gündem olurken ünlü futbolcunun kim olabileceği de merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada, "Kim acaba?" gibi yorumlar yapıldı.